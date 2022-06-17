Акции Alibaba привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции Alibaba Group Holding привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты приводят следующие аргументы в пользу покупки:

- Снижение регуляторного давления на IT сектор в Китае: в пятницу со ссылкой на анонимные источники Reuters сообщил об одобрении заявки финтех-дочки Alibaba Ant Group на реорганизацию в финансовый холдинг. Эксперты считают, что в перспективе это позволит компании возобновить подготовку к IPO и ожидаемо снизит регуляторные риски для Alibaba Group, что сократит дисконт в оценке бизнеса.

- Восстановление продаж после локдаунов: на фоне снятия COVID - ограничений в Китае менеджмент ожидает разрешения логистических проблем уже в июне. Загрузки складов и количество доставок с конца мая начали бурно восстанавливаться и могут достигнуть нормальных значений уже в июле.

- Снижение дисконта в оценке: исходя из прогнозов на следующие 12 месяцев, Alibaba Group сейчас торгуются по 10,6x EV/EBITDA, что в 2 раза ниже средних значений до пандемии и на 28% ниже ближайшего западного аналога Amazon. На фоне снижения регуляторных рисков эксперты "Мои Инвестиции" ожидают сокращения этого дисконта до 10%.

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