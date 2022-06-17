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17 июня 2022 года 18:34
Акции Alibaba привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"
Акции Alibaba Group Holding привлекательны для покупки на текущих уровнях, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты приводят следующие аргументы в пользу покупки: - Снижение регуляторного давления на IT сектор в Китае: в пятницу со ссылкой на анонимные источники Reuters сообщил об одобрении заявки финтех-дочки Alibaba Ant Group на реорганизацию в финансовый холдинг. Эксперты считают, что в перспективе это позволит компании возобновить подготовку к IPO и ожидаемо снизит регуляторные риски для Alibaba Group, что сократит дисконт в оценке бизнеса. - Восстановление продаж после локдаунов: на фоне снятия COVID - ограничений в Китае менеджмент ожидает разрешения логистических проблем уже в июне. Загрузки складов и количество доставок с конца мая начали бурно восстанавливаться и могут достигнуть нормальных значений уже в июле. - Снижение дисконта в оценке: исходя из прогнозов на следующие 12 месяцев, Alibaba Group сейчас торгуются по 10,6x EV/EBITDA, что в 2 раза ниже средних значений до пандемии и на 28% ниже ближайшего западного аналога Amazon. На фоне снижения регуляторных рисков эксперты "Мои Инвестиции" ожидают сокращения этого дисконта до 10%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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