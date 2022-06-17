Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается к доллару и евро в ожидании выступления Путина на ПМЭФ

Москва. 17 июня. Доллар США и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Курс доллара США составил 56,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,95 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки - до 57,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах в ожидании выступления президента РФ на ПМЭФ-2022. Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час из-за хакерских атак на ресурс форума, нарушивших систему пропуска на пленарное заседание, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, пленарное заседание форума было перенесено с 14:00 на 15:00 МСК.

Банки РФ смогут вводить комиссии по валютным вкладам, открытым до вступления в силу поправок в закон, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта. По его словам, Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности и отправило их в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы. ЦБ и Минфин согласовали поправки.

Поправки разрешают банкам взимать комиссии по вкладам юридических лиц, если это предусмотрено договором. Размер вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых банком по договору. При этом поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада, заключенных до вступления в силу закона.

Из-за изоляции валютного рынка - на фоне отсутствия нерезидентов - у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Для ускорения девалютизации активов и пассивов экономики ЦБ предложил разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

Инвесторы, которые получат выплаты по суверенным евробондам РФ в рублях и конвертируют их в валюту, смогут вывести ее из России без ограничений, заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Мы сейчас подготовили предложения, они представлены в правительство, чтобы рассчитаться по нашим внешним обязательствам в рублях и дать возможность инвесторам прийти и конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту по курсу на момент исполнения обязательств. То есть в конце текущего месяца, в конце июня, у нас будет очередной платеж по купону. Мы это сделаем, в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время", - сказал он. Далее инвестор сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, в которую пожелает, и "спокойно вывести из страны", "никаких ограничений нет", подчеркнул министр.

Ситуация, складывающаяся в российской экономике, чревата новым рецидивом "голландской болезни", также полагает Силуанов. Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта.

Лекарством от этой болезни, отметил Силуанов, является бюджетное правило: "Все говорили, что нужно ее лечить, вот для чего бюджетное правило - чтобы мы были здоровы. Я и Минфин за здоровье всегда выступаем".

"Укрепление курса рубля, которое сегодня происходит, связано с чем? С падением импорта, то есть часть валюты просто не уходит, импорт упал порядка $50 млрд, но если бы у нас работало в этом году бюджетное правило, то мы бы часть валютных доходов в размере порядка $80 млрд стерилизовали. Сейчас этого не происходит, и поэтому если бы просто упал импорт, то порядка $50 млрд было давление на укрепление курса рубля, а в связи с тем, что правило не работает, объем давления на рынок $130 млрд", - сказал также Силуанов.

Объем параллельного импорта в РФ с начала действия механизма 6 мая составил около $2 млрд, в основном ввозились запчасти для автомобилей, потребительские товары, сообщил Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2022.

Курс рубля к доллару в июле продолжит укрепляться, к концу года после решения проблем с импортом вернется в диапазон 70-75 руб./$1, ожидает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава Сбербанка отметил, что сегодня курс рубля абсолютно рыночный, Центральный банк не имеет возможности после блокировки резервов как-то вмешиваться в курсообразование.

Сбербанк (MOEX: SBER) прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком, ожидает ее на уровне около 7% до конца текущего года, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в эфире канала "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

"Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности, дефляция четыре недели подряд. Я думаю, что Центральный банк будет двигаться дальше в части снижения ставки", - сказал Греф. "Наш прогноз, что до конца этого года ставка может достичь примерно 7%, что вполне будет соответствовать балансу в экономике", - уточнил он.

Минэкономразвития и ЦБ РФ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в России. "У нас пока о риске дефляции речи не идет", - сказал зампред Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022. Минэкономразвития категорически не согласно с текущей оценкой, завил глава ведомства Максим Решетников. "У нас пятую неделю подряд идет дефляция", - сказал министр.

Минэкономразвития РФ в конце июня уточнит макропрогноз на 2022 год, в том числе значительно понизит текущий прогноз по инфляции (с 17,5%) и пересмотрит прогноз в сторону меньшего снижения экономики, не исключая, что падение составит 5-6% (текущий прогноз - 7,8%), заявил Решетников.

Цены на нефть умеренно снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с апреля.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 МСК в пятницу составляет $119,4 за баррель, что на 0,34% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,92 за баррель, что на 0,57% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стало ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками. Трейдеры опасаются, что это может привести к рецессии в глобальной экономике и сокращению спроса на топливо.

Американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию.

Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки, причем для швейцарского ЦБ этот подъем стал первым за 15 лет.

Россия, несмотря на санкции, смогла стабилизировать добычу нефти за счет перенастройки процессов производства и работы с новыми партнерами, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на ПМЭФ-2022.

"Сегодня можно смело сказать, что к концу этого года то падение (с началом пандемии - ИФ), которое было, будет восстановлено. К этому мы планомерно идем, в том числе в рамках обязательств по ОПЕК+", - сообщил Новак.

Он отметил, что ситуация усложняется "тектоническими изменениями" глобальных рынков во многом из-за политических решений и санкций против энергоресурсов из РФ и других стран.

Тем не менее, по словам Новака, России удалось преодолеть эти барьеры за счет работы с новыми партнерами. Вице-премьер допускает, что уже в июле РФ выйдет на уровень добычи февраля - 10,2 млн т барр./сутки.

Россия за пять месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также сообщил Новак. "Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 12%, и в текущий момент экспорт выше. Это связано со снижением нефтепереработки, переконфигурацией наших НПЗ", - сказал он. Новак отметил, что рост показателя свидетельствует тому, что российская нефть и нефтепродукты остаются востребованными в мире. "Да, сейчас на них дисконт, но со временем он будет уменьшаться", - добавил вице-премьер.

По мнению Новака, инициатива США по установлению предельной цены на российскую нефть вызывает сомнения в возможности реализации. "Если честно, я не очень понимаю, как это можно сделать. Это рыночный продукт, поэтому непонятно, о чем речь", - сказал он журналистам. "Если пошлину введут, то потребитель заплатит, они снимут эти деньги с покупателей", - добавил Новак.

Половина российской экспортной нефти в настоящее время уже идет на восток, хотя еще в начале года 3/4 отправлялось в Европу, сообщил глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса 2022" в рамках ПМЭФ-2022.

"Если говорить об эмбарго, которое скорей всего состоится, оно ставит вопрос о переориентации наших потоков в Азию, стоит вопрос об экспортной инфраструктуре: трубопроводы, резервуары, порты, танкеры, финансовые расчеты... Процесс уже идет - более 50% нефти уже идет в Азию, а в начале года три четверти шло в Европу", - сказал он.

"Сегодня утром рубль немного подешевел - до 56,9 за доллар. Не исключено, что сегодня ближе к вечеру, как и вчера, он начнет дорожать и закрепится около 56 за доллар. Это связано с тем, что экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту для уплаты в конце июня налогов и дивидендов на 1 трлн руб. Мы полагаем, что это позволит рублю достичь отметок 50 за доллар и 50 за евро к концу июня. В центре внимания сегодня будет выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Значимых изменений в динамике рубля не происходит. Рубль остается крепким, пока не ощущая эффекта от послабления валютных ограничений, которые, вероятно, будут сниматься и далее. Попытки восстановления доллара приводят к новым продажам, препятствуя выходу котировок из диапазона, в котором тон задают покупатели рубля. Будучи абстрагированным от внешнего фона, наша валюта ловко игнорирует растущие волнения по поводу мировой рецессии на фоне ужесточения политики мировыми центробанками. Тем временем сырьевой фактор, который сейчас оказывает опосредованное влияние на курс рубля, может проявить себя в дальнейшем - если угроза рецессии приобретет более реальные очертания, сырьевые площадки рискуют оказаться под давлением, что сыграет против российской валюты. В ближайшей перспективе предпосылок для ослабления рубля не наблюдается. Напротив, не исключены кратковременные забеги к новым долгосрочным максимумам во второй половине июня на фоне продажи иностранной валюты экспортерами, которые готовятся к пику налогового периода", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 22 базисных пункта (б.п.) - до 9,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 12 б.п. - до 9,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 9,96% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 11 б.п. - до 9,94% и 10,07% годовых.