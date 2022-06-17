Акции НОВАТЭКа обладают существенным потенциалом роста - "Фридом Финанс"

Акции "НОВАТЭКа" обладают существенным потенциалом роста, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Капитализация компании составляет 2400 млрд руб. ($43 млрд). С сентября прошлого года ее котировки упали на 60% - с 2 тыс. до 800 руб. Средние дневные обороты после возобновления торгов сократились вдвое по сравнению с прошлогодним объемом. "НОВАТЭК" не раскрывал финансовых показателей за I квартал, но производственные показатели улучшились. Общий объем производства сырья увеличился на 1,2% г/г, до 160 млн баррелей нефтяного эквивалента", - отмечает эксперт.

Ващенко подчеркивает, что рыночная конъюнктура благоприятна для бизнеса компании.

"Показатель ROA составил около 20%, а ROE - почти 25%, что делает компанию самой рентабельной в секторе, - указывает аналитик. - Долговая нагрузка менее 0,3х EBITDA. Текущий показатель Р/Е около 5,6, а на следующий год он снизится до 4,4. Мы полагаем, что акции "НОВАТЭКа" сильно перепроданы, а санкции в отношении компании не наносят серьезного ущерба ее бизнесу. При этом конъюнктура рынка благоприятствует улучшению финансовых показателей. Выплаты дивидендов в будущем возможны после конвертации GDR. Они могут оказаться больше, чем за прошлый год. Консенсус-прогноз таргета по акции "НОВАТЭКа" на горизонте года - 1615 руб., что предполагает двукратный потенциал роста".

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