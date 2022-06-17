Котировки золота могут вернуться к историческим максимумам в текущем году - "Фридом Финанс"

Котировки золота могут вернуться к историческим максимумам в текущем году, преодолев отметку $2000 за тройскую унцию, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Золото дорожает, отыгрывая свой статус защитного актива. Рост котировок начался 15 июня в преддверии публикации итогов заседания ФРС. К сегодняшнему дню за одну тройскую унцию дают уже $1852,70 (+2,27%)", - констатируют эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, рост мировых цен на драгоценный металл связан в первую очередь с усиливающимися рисками рецессии в США. Федрезерв впервые за 28 лет повысил ключевую ставку на 75 б.п., что приведет к удорожанию заимствований и замедлению экономического роста. При снижении ВВП США за второй квартал угроза рецессии станет вполне реальной. Резкое повышение ставки американским регулятором призвано замедлить рекордную за последние 40 лет инфляцию, которая в мае разогналась до 8,6%. Однако пока ужесточение монетарной политики в США не достигает этой цели, считают аналитики и не исключают развития стагфляции - экономического спада при высокой инфляции.

По мнению стратегов "Фридом Финанс", ФРС не удастся резко снизить инфляцию, так как ее ускорение связано не столько со сверхмягкой денежно-кредитной политикой, сколько с мировым энергетическим кризисом и проблемами с логистикой.

"В ближайшие месяцы цены на энергоресурсы будут оставаться очень высокими, а значит и индекс потребительских цен не упадет. В совокупности с замедлением экономического роста мы ожидаем дальнейшего усиления риска стагфляции в экономике США. А для мировых цен на золото, как для защитного актива, это станет драйвером роста, как и переток инвестиций с американского фондового рынка. Рассчитываем, что мировые цены на золото в текущем году могут вернуться к историческим максимумам, преодолев отметку $2000 за тройскую унцию", - прогнозируют аналитики.

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