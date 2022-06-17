Укрепление рубля получит дополнительный импульс на следующей неделе - "Велес Капитал"

Укрепление рубля получит дополнительный импульс на следующей неделе с приближением налогового периода, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рубль после очередного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ перешел к торговле в диапазоне у максимумов с 2015 года 55,12 руб. и 58 руб. против доллара и евро соответственно, продолжая получать поддержку от мер по ограничению движения капитала и покупки иностранной валюты. Закрепление валютных пар ниже указанных значений может направить рубль в район 48,50 руб. и 52,50 руб. соответственно (очередные пики с 2015 года), в то время как предвестником смены тренда стало бы закрепление доллара и евро выше 61 руб. и 65 руб. Дать дополнительный импульс к росту российской валюты в следующие сессии может приближение налогового периода", - пишет эксперт.

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