"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 42,42%, стоп-приказ: $109, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Boeing - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов. Кроме того, компания занимается производством военных самолетов и прочей техники. Данный сектор приносит компании существенный доход, что дает хороший потенциал для восстановления котировок акций", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения в текущий момент наблюдаются попытки сформировать разворот. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $109 риск на портфель составит 0,91%", - указывают в "Финаме".

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