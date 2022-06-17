Цены алюминия и цинка могут продолжить падение в ближайшие дни - Sber CIB

Котировки алюминия и цинка могут продолжить снижение в ближайшее время, считает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова.

"Цены на алюминий сейчас находятся на психологически важном уровне $2500/тонна, где расположена сильная поддержка. Котировки цинка также достигли уровня технической поддержки - это 200-дневное скользящее среднее на отметке $3500/тонна. Мы полагаем, что в ближайшие дни негативный тренд может сохраниться на фоне новых данных, которые покажут, что приближается рецессия, а также комментариев крупнейших инвестбанков о политике ФРС США и их оценок перспектив экономики. В начале следующей недели Народный банк Китая примет решение по ключевой ставке, что может усилить волатильность на рынках", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.