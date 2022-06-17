Котировки золота, возможно, удержатся в диапазоне $1835-1855/унц. в пятницу - Sber CIB

Котировки золота, возможно, удержатся в диапазоне $1835-1855 за тройскую унцию на торгах в пятницу, предполагает аналитик Sbr CIB Антон Чернышев.

"Золото котировалось около отметки $1845 за тройскую унцию на торгах в Азии в пятницу. Рынки ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и данных по промышленному производству в США за май. Комментарии Пауэлла могут оказаться чуть более жесткими, чем на пресс-конференции по итогам заседания ФРС. Однако мы не думаем, что он просигнализирует о новых шагах в сторону ужесточения монетарной политики - на наш взгляд, председатель Федрезерва скорее более точно обозначит текущие ожидания и, возможно, подтвердит опасения, что на следующем заседании в июле ставка может быть повышена на 75 б.п. Мы полагаем, что рынок золота сдержанно отреагирует на его заявления и цена на желтый металл удержатся в диапазоне $1835-1855", - пишет эксперт в комментарии.

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