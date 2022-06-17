Цена нефти может закрепиться выше $120/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом для закрепления выше уровня в $120 за баррель, хотя на фоне повышенной волатильности на мировых рынках могут на время опускаться ниже данной отметки, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Динамика цен на нефть в пятницу продолжит определяться ожиданиями по росту спроса (в США будут опубликованы данные по промышленному производству), опасениями перебоев в поставках (новые санкции США против Ирана дополнительно ухудшают перспективы снятия нефтяных санкций) и динамикой доллара, на которую могут повлиять заявления главы ФРС. Помимо этого, будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes, - отмечают эксперты банка. - В целом у фьючерсов на нефть марки Brent остается потенциал закрепиться на уровнях выше $120 за баррель, хотя на фоне повышенной волатильности на мировых рынках котировки могут на время опускаться ниже этого уровня".

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