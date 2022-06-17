Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, индексы просели на бумагах Газпрома

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips в ожидании свежих новостей с проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-22), в то время как внешние фондовые площадки подают разнополярные сигналы после отката из-за ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС умеренно просели на бумагах "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2365,58 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1308,92 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар подрос до 56,93 рубля (+0,43 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на ПМЭФ-22 даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу, сообщили в Кремле.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство - о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу противоречивый. В Китае говорят о новых стимулах, пока в Японии рынок падает от страха перед рецессией. Банк Японии сохранил денежную политику на сверхмягком уровне, что обвалило иену. Фьючерсы на американские индексы и нефть пытаются расти. На этом фоне можно ждать консолидации российского рынка акций, хотя новости с ПМЭФ-22 вновь могут приятно удивить. В рамках пятничной программы состоится выступление президента РФ Путина.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть в пятницу вновь пытается расти, также улучшаются настроения на мировых фондовых площадках, что может сохранить оптимизм и на рынке акций РФ.

В США рынок вернулся к обновлению многомесячных минимумов на фоне усиления страхов в отношении приближающейся рецессии вслед за резким повышением процентной ставки ФРС, а также публикацией слабых данных по рынку недвижимости и производственному сектору США за май и июнь.

Нефть Brent торгуется у $120 за баррель на фоне введения новых санкций США в отношении нефтяных компаний, помогающих Ирану с экспортом нефти. Закрепление Brent выше сопротивления $119 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, будет предвещать новые витки повышения на фоне страхов сохранения ограниченного предложения. Можно сказать, что в целом фьючерсы уже осуществили краткосрочную нисходящую коррекцию.

Индекс РТС находится недалеко от майского максимума 1324 пункта, преодоление которого может открыть дорогу к 1390 пунктам. Индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 2350 пунктов, что ставит следующей целью движения район 2425 пунктов. Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) в пятницу можно последний день купить с дивидендами за 2021 год. В остальном инвесторы ожидают новостей с ПМЭФ, и в частности, выступления президента РФ Владимира Путина. В СМИ при этом сообщают, что лидеры Германии, Франции и Италии, прибывшие на переговоры в Украину, непублично призывали Зеленского договориться с РФ, отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев ожидает продолжения роста российского фондового рынка в пятницу на фоне проходящего ПМЭФ, при этом не исключен выход индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время.

Инвесторы обратят внимание на данные по потребительской инфляции (CPI) в еврозоне, значение которой в мае, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, составит 8,1% г/г - тот же уровень, что и в апреле, однако не исключены негативные сюрпризы. Кроме этого, негативом для рынка может выступить публикация данных по промпроизводству в США в мае, которое может показать резкое торможение темпов роста за отчетный период - до 0,4%. Все это приведет к сохранению негативных настроений на глобальных рынках, полагает Соловьев.

В США индексы акций в четверг упали на 2,4-4,1% во главе с Nasdaq, к уровням осени-зимы 2020 года из-за опасений рецессии и роста безработицы в США в связи с ужесточением монетарной политики.

Днем ранее Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п. Центробанки Великобритании и Швейцарии тоже повысили ставки на этой неделе.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП). Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

На нефтяном рынке цены вернулись к росту после утренней коррекции, в целом сохраняются опасения замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $120,36 за баррель (+0,5% и +1,1% в четверг), июльская цена WTI - $118,13 за баррель (+0,5% и +2% накануне).

Поддержку рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch. Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+13,7%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+7,5%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,2% и +1,9% "префы"), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2%).

Подешевели бумаги "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-12,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,4%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2,2%).

Итальянская Enel продаст свои 56,43% в ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия", сообщила накануне вечером итальянская компания.

Из сообщения Enel, размещенного на сайте Итальянской фондовой биржи, следует, что компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму $135 млн. Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России, говорится в сообщении.

Акции "ФСК ЕЭС" были исключены "Мосбиржей" из базы расчета индексов МосБиржи и РТС. Акции ПАО "СПБ биржа" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса финансов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,25 млрд рублей (из них 1,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 674,33 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").