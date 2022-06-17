Вероятно умеренное ослабление рубля на торгах в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно умеренное ослабление курса рубля к доллару США в течение торговой сессии в пятницу на фоне новостей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и в преддверии выходных дней, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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