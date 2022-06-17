Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне заявлений властей на ПМЭФ-2022

Москва. 17 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне различных заявлений представителей российских властей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,69 - 56,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,94 руб./$1 (+44 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 59,325 руб./EUR1 (+31,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 38,37 коп. к уровню закрытия 16 июня, до 58,01 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,09 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,82 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на новостях с ПМЭФ-2022. Банки РФ смогут вводить комиссии по валютным вкладам депозитам, открытым до вступления в силу поправок в закон, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

ЦБ отмечал, что из-за изоляции валютного рынка - на фоне отсутствия нерезидентов - у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Для ускорения девалютизации активов и пассивов экономики ЦБ предложил разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

Как рассказал источник "Интерфакса", Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности и отправило их в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы. ЦБ и Минфин согласовали поправки.

Поправки разрешают банкам взимать комиссии по вкладам юридических лиц, если это предусмотрено договором. Размер вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых банком по договору. При этом поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада, заключенных до вступления в силу закона.

Ситуация, складывающаяся в российской экономике, чревата новым рецидивом "голландской болезни", предупреждает министр финансов РФ Антон Силуанов. Симптомы "голландской болезни" - замедление или прекращение роста в обрабатывающей промышленности, спровоцированное укреплением национальной валюты на фоне высоких доходов от экспорта сырья и увеличения импорта.

Лекарством от этой болезни, отметил Силуанов, является бюджетное правило: "Все говорили, что нужно ее лечить, вот для чего бюджетное правило - чтобы мы были здоровы. Я и Минфин за здоровье всегда выступаем".

"...Минфин бюджетные правила предлагает не для того, чтобы ограничить расходы, а чтобы просто не быть зависимым от нефтяной иглы. Потому что сейчас все нефтегазовые доходы тратим на расходы. Может быть такое дальше? Может быть. Но тогда наши расходы будут зависеть от ренты, которая определяется не в нашей стране, а за рубежом, и от объемов сырьевых ресурсов, которые мы экспортируем", - сказал Силуанов, отметив, что это риски для расходных обязательств.

Между тем, Минэкономразвития и ЦБ РФ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в России.

"У нас пока о риске дефляции речи не идет. Пока у нас рост цен год к году 16,7% и пространство для того, чтобы калибровать денежно-кредитную политику через стандартные меры, а именно через механизм ключевой ставки, пока оно остается достаточно значительным", - сказал зампред Банка России Алексей Заботкин на деловом завтраке Сбербанка (MOEX: SBER) в рамках Петербургского международного экономического форума.

Минэкономразвития категорически не согласно с текущей оценкой, завил глава ведомства Максим Решетников. " У нас пятую неделю подряд идет дефляция, коллеги, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы - 1,6% уровень инфляции", - сказал министр, напомнив, что по последним недельным данным в России опять наблюдалась дефляция.

"Мы реально сползаем в дефляционную спираль, и надо серьезно к этому относиться. Мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать, и все-таки дальше тот тренд, который коллеги задали, продлится и как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы ситуацию можем не вытащить", - отметил Решетников.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию.

Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на этой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в пятницу составляет $119,74 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $117,51 за баррель, что на 0,07% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку нефти в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch.

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

Инициатива США по установлению предельной цены на российскую нефть вызывает сомнения в возможности реализации, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Если честно, я не очень понимаю, как это можно сделать. Это рыночный продукт, поэтому непонятно, о чем речь", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022. "Если пошлину введут, то потребитель заплатит, они снимут эти деньги с покупателей", - добавил Новак.