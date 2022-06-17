Возможна временная стабилизация рынка ОФЗ на торгах в пятницу - Sber CIB

Возможна временная стабилизация рынка рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, однако в ближайшие недели доходности, скорее всего, будут снижаться, так как большая часть кривой пока остается выше 9%, полагают аналитики Sber CIB.

Эксперты инвестбанка считают, что в пятницу цены на нефть вряд ли сильно вырастут. "На текущей неделе ведущие мировые центробанки существенно повысили процентные ставки, что будет негативно влиять на спрос в средне- и долгосрочной перспективе. На этом фоне котировки нефти марки Brent, вероятно, завершат неделю вблизи $118 за баррель", - пишут они в комментарии.

Также аналитики предполагают, что в пятницу рубль может закрепиться у отметки 56 руб./$1, так как экспортеры начинают активнее продавать иностранную валюту для уплаты в 20-х числах июня налогов и дивидендов на 1 трлн рублей. Это, по мнению экспертов инвестбанка, позволит рублю достичь 50 руб./$1 и 50 руб./EUR1 к концу июня.

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