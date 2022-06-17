Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут данные по инфляции в еврозоне и промпроизводству в США:

- Данные по инфляции в еврозоне за май;

- Объем промышленного производства в США за май;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за май;

- Недельный отчет по числу действующих буровых установок в США.

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