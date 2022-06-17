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17 июня 2022 года 10:03

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили падением до минимумов с 2020 года торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Днем ранее Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 базисных пунктов.

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тыс. человек, хотя опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сокращения показателя до 216,5 тыс. Число домов, строительство которых было начато в США в мае, рухнуло на 14,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,549 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 1,81 млн, а не 1,724 млн, как сообщалось ранее, и эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,701 млн в мае.

Основные индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу, следуя за американским фондовым рынком, который накануне закрылся снижением на фоне опасений по поводу роста процентных ставок и его потенциального давления на экономическую активность. Трейдеры оценивают итоги двухдневного заседания Банка Японии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК опустился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,8%.

Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,75%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

В свою очередь цены на нефть слегка опускаются в пятницу и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию. Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на этой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в пятницу составила $119,79 за баррель, что всего на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,1%, до $119,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $117,4 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 2%, до $117,58 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана. Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 5,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,992 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,381 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня снизился всего на 0,05% по отношению к среде и составил 107,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 776,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-01" (+1%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,52%) и "Альфа-Банк-002Р-12" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,67%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,55%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" установило ставку 1-го купона двух выпусков 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей - на уровне 10,15% годовых. По обоим выпускам ставке соответствует доходность к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуски прошел 15 июня. Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня. В конце мая "Почта России" провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых.

ПАО "НГК "Славнефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,54% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 16 июня. Техразмещение запланировано на 24 июня. Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 17 июня с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-21 объемом не менее 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Ориентир по доходности - не выше 160 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Техразмещение запланировано на 27 июня.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке квартального купона 9,5% годовых. По займу 29 июня предстоит исполнение оферты. В настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 21-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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