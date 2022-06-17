Вероятна консолидация рубля в диапазоне 55,5-57,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 55,5-57,5 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Экспортеры, скорее всего, начнут активизироваться со следующей недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего пара валютная доллар/рубль может обновить минимумы 2022 года, указывает эксперт.

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