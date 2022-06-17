Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2345-2395п - "Алго Капитал"

Российский фондовый рынок откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2345-2395 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2340, 2320 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 пунктов", - полагает эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в пятницу не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь внешнеполитические новости и динамика нефтяных котировок.

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