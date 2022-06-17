Доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях в пятницу - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций останутся на достигнутых уровнях на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Переход доходностей в диапазон 8,5%-9% годовых возможен уже на следующей неделе с выходом новых оперативных данных по инфляции. Цели на конец года сохраняем - 8-8,5% годовых по 10-летнему бенчмарку", - указывает эксперт в комментарии.

"Не исключаем, что Минфин выйдет на рынок заимствований уже в третьем квартале, однако, на наш взгляд, это не окажет существенного давления на рынок. До конца года запланировано погашение ОФЗ на ~1 трлн руб., что, вероятно, и будет являться ориентиром по объему заимствований в текущем году. При этом министерство может предлагать к размещению как ОФЗ с фиксированным купоном (наиболее интересны инвесторам на цикле снижения ставок), так и флоатеры, которые будут погашены на 300 млрд руб. до конца года", - отмечает Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.