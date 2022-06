Индексы США упали до минимумов с 2020г

Индексы США упали на торгах в четверг до минимумов с 2020 года. Основные индексы фондовых рынков АТР преимущественно снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили падением до минимумов с 2020 года торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Накануне Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

"Конечно, рекордное повышение ставки не способствует росту фондового рынка, но наблюдаемое падение, судя по всему, вызвано опасениями, что Федрезерв может смириться с ухудшением экономических условий в виде надвигающейся рецессии и роста безработицы при попытках снизить давление, вызванное повышающимися ценами", - сказал аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

"Рост ставок означает замедление роста американской экономики и повышенную вероятность рецессии в ближайшие пару лет", - отметил инвестиционный стратег Росс Мейфилд из Baird Private Wealth Management.

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тыс. человек, хотя опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сокращения показателя до 216,5 тыс.

Число домов, строительство которых было начато в США в мае, рухнуло на 14,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,549 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 1,81 млн, а не 1,724 млн, как сообщалось ранее, и эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,701 млн в мае.

Акции Tesla (SPB: TSLA) упали на 8,5% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг на новости, что американский производитель электромобилей повысил цены на электрокары в США на фоне роста цен на алюминий и кризиса в глобальных цепочках поставок.

Бумаги поставщика оборудования для производства полупроводниковой продукции KLA Corp. (SPB: KLAC) подешевели на 4,2%, несмотря на объявленный запуск программы обратного выкупа акций объемом $6 млрд.

Рыночная стоимость Abbott Laboratories (SPB: ABT) опустилась на 2,6%. Фармкомпания объявила о приостановке производства детских смесей на заводе в штате Мичиган после недавних ураганов, которые привели к подтоплению на предприятии.

Цена акций Boeing Co. (SPB: BA) снизились на 0,4% после того, как аналитики Citi улучшили рекомендацию для акций аэрокосмического гиганта до "покупать" с "нейтрально", при этом понизив целевую цену до $209 с $219.

На фоне общего падения рынка на 2% подешевели даже акции американского ритейлера Kroger Co. (SPB: KR), отчитавшегося о росте чистой прибыли в минувшем финквартале почти в 5 раз и улучшившего прогнозы на текущий фингод.

Значение Dow Jones Industrial Average упало на 2,42% - до 29927,07 пункта, обновив минимум с декабря 2020 года.

В минусе закрылись акции 26 из 30 компаний, входящих в расчет индекса. Лидерами снижения выступили бумаги American Express Co. (SPB: AXP) (-6%), а также Nike Inc. (SPB: NKE) (-5,6%) и Caterpillar (SPB: CAT) (-5,4%). Вместе с тем акции ритейлера Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 1%, а бумаги Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Merck & Co. (SPB: MRK) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - менее чем на 1%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 3,25% - до 3666,77 пункта, что также является самым низким значением с декабря 2020 года.

Индекс Nasdaq Composite рухнул на 4,08% и составил минимальные с сентября 2020 года 10646,10 пункта.

Основные индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу, следуя за американским фондовым рынком, который накануне закрылся снижением на фоне опасений по поводу роста процентных ставок и его потенциального давления на экономическую активность.

Трейдеры оценивают итоги двухдневного заседания Банка Японии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК уменьшился на 1,5%.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Банк Японии подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($104 млрд). Программа выкупа гособлигаций остается безлимитной. Кроме того, он повторил свое апрельское обещание ежедневно выкупать десятилетние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

Накануне итоги июньского заседания подвела Федеральная резервная система (ФРС) США. ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

В число лидеров снижения котировок в пятницу входят акции горнодобывающей Tokai Carbon Co. Ltd. (-7,36%), производителя компонентов для полупроводников Sumco Corp. (-6%) и химической компании Showa Denko K.K. (-5,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Лидерами подъема на торгах в Гонконге являются акции интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (+5,6%), интернет-компании Meituan (+4,3%) и Alibaba Health Information Technology Ltd. (+4,1%), оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных.

Акции интернет-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 МСК опустился на 0,7%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor уменьшилась на 1,5%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,8%.

Котировки акций одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP уменьшились на 3,8%, Rio Tinto - на 4,3%.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю снижением впервые с апреля на фоне растущих опасений замедления темпов глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, из-за ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Американский ЦБ в среду поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов, максимально с 1994 года, а его председатель Джером Пауэлл заявил, что Федрезерву необходимо довести ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы ослабить инфляцию.

Центробанки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на этой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $119,2 за баррель, что на $0,61 (0,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,3 (1,1%), до $119,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,91 за баррель, что на $0,68 (0,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $2,27 (2%), до $117,58 за баррель.

Спад на нефтяном рынке вызван последствиями высокой инфляции, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Однако проблема ограниченности поставок, вероятно, будет сдерживать снижение цен", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о введении Вашингтоном новых экономических санкций в отношении Ирана, отмечает Market Watch.

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении иранских производителей нефтехимической продукции, а также ряда компаний в Китае и ОАЭ, участвующих в продаже иранских нефтепродуктов за рубеж.