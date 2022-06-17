Сохраняются риски снижения индекса S&P 500 до 3500-3590п - BCS Express

Сохраняются риски снижения индекса S&P 500 до уровней 3500-3590 пунктов, несмотря на серьезную техническую перепроданность, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Рынок акций США в четверг продолжил волну снижения. По индексу S&P 500 обновлены минимумы с декабря 2020 года, отскок в среду после заседания ФРС оказался кратковременным, констатирует аналитик.

Опубликованная в четверг статистика указывают на резкое замедление экономической активности. В частности, отмечает Карпунин, объемы строительства новых домов упали на 14% в мае, деловой индекс ФРБ Филадельфии снижается. В это же время другие мировые ЦБ продолжают повышать процентные ставки, сокращать монетарные стимулы. Складывается картина неизбежности рецессионных процессов, а значит, корпоративные прибыли и объем buyback/дивидендов компаний США в среднесрочной перспективе могут снизиться, обращает внимание эксперт BCS Express.

"По S&P 500 уже отмечается достаточно серьезная техническая перепроданность, однако теперь даже в случае назревшего отскока цели снижения внизу еще предполагают потенциал для продолжения падения. В качестве области торможения нисходящего тренда выделим зону 3500-3590 пунктов"

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