Возможен рост рынка акций РФ в пятницу - BCS Express

Российский рынок акций может продолжить рост на торгах в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в четверг продолжил рост и выглядел очень устойчиво по отношению к внешним факторам. Подъем индекса идет три сессии подряд с постепенным ускорением. Общий рыночный сентимент положительный и это при том, что самые тяжеловесные акции "Газпрома" уже не растут, реагируя на новости о снижении поставок в ЕС. В пятницу можно предположить, что пространство для роста нашего рынка остается. Особенно с учетом притоков капитала частных инвесторов, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Если посмотреть на текущую картину чуть шире, то сверху в качестве промежуточной цели по индексу Мосбиржи по-прежнему выступает граница бокового коридора в районе 2460-2500 пунктов. В случае ее преодоления будет получен мощный сигнал на дальнейшее формирование растущего тренда".

Отдельно Карпунин выделяет тот факт, что российский рынок растет в отрыве от распродажных тенденций на ключевых мировых площадках - прежней корреляции между ними теперь почти нет.

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