Рынок акций РФ поднялся к 2370п по индексу Мосбиржи на фоне новостей ПМЭФ-22, несмотря на внешний негатив

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне оптимистичных заявлений, прозвучавших на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), несмотря на снижение внешних фондовых площадок после ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс Мосбиржи поднялся к 2370 пунктам во главе с расписками Ozon (+6,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+5,5%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2369,75 пункта (+2,2%), индекс РТС - 1316,75 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,7%.

Доллар просел до 56,68 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали расписки Ozon (+6,7%), акции "Сургутнефтегаза" (+5,5% и +1,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "Московской биржи" (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) и китайская CNPC подписали техническое соглашение по "дальневосточному" маршруту поставок российского газа в Китай, сообщил в четверг концерн.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил на ПМЭФ-2022 во время сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра", что Россия может увеличить производство СПГ минимум на 100 млн тонн в год за счет своих технологий.

По оценке Новака, цены на нефть к концу года могут превысить $150 за баррель. "Я не исключаю, что цены на нефть к концу года будут $150 за баррель, может быть и выше. Все будет зависеть от логистики, которая будет складываться в Европе, потому что с логистикой там тоже проблемы", - сказал он журналистам в рамках ПМЭФ-2022. РФ рассчитывает, что добыча нефти в 2022 году составит около 500 млн тонн, добавил Новак.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил на ПМЭФ-2022, что политика иностранных государств-покупателей энергоресурсов привела к тому, что деньги западной финансовой системы утратили контроль над потоками энергоресурсов, и теперь Россия будет определять новый контур мирового общественно-экономического устройства.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в четверг рынок акций РФ ускорил подъем, причем по всем секторам, индекс Мосбиржи вырос в район 2370 пунктов впервые за две недели на фоне заявлений участников ПМЭФ-22.

Акции компаний нефтяников выросли на заявлениях Новака о переконфигурации системы экспортных поставок топлива в обозримом будущем. Подросли бумаги финансового сектора на заявлениях главы ВТБ Костина об ожиданиях банка к возврату прибыли в следующем году и о достаточности средств для покупки банка "Открытие". Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+6,3%) подскочили после заявлений CEO компании о возможной выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года после собрания акционеров в июне, что не исключает положительного решения о выплате дивидендов и по итогам 2021 года. Активизация покупок также наблюдалась и в бумагах "Акрона" (MOEX: AKRN) (+14,5%). Яркую динамику показали акции "СПБ биржи" (+8,9%) на новостях о скором доступе к бумагам гонконгского и китайского рынков.

Рост российского фондового рынка может продолжиться и в пятницу, не исключен выход индекса МосБиржи к уровню 2450 пунктов в ближайшее время, полагает Соловьев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев, мировые фондовые площадки в четверг просели на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. В Европе в четверг настроения инвесторам подпортил ЦБ Швейцарии, принявший неожиданное решение об увеличении ключевой ставки на 50 б.п. (до -0,25% годовых) впервые за последние 15 лет.

Рынок акций РФ в четверг вырос, среди лидеров роста оказались бумаги ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) на фоне новостей о запуске на следующей неделе торгов 12 инструментами, листингованными на Гонконгской фондовой бирже. В числе других фаворитов также оказались акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+6,2%) после заявления главы Enel Франческо Стараче о том, что процесс продажи активов в России близок к завершению и должен быть закрыт в ближайшие недели.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике 2280-2455 пунктов после отскока от нижней границы канала и линии восходящего тренда. Ближайшей целью инструмента при сохранении позитивных настроений выступает уровень 2400 пунктов, полагает Ковалев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, значимых корпоративных новостей в четверг не поступало, а основное позитивное влияние на динамику котировок оказал приток средств с депозитов с высокими ставками, которые открывались в начале марта и у которых сейчас заканчивается срок.

Внешний новостной фон определялся прошедшим заседанием ФРС, на котором регулятор принял решение повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов. В четверг давление на Европу оказало решение ЦБ Швейцарии повысить ставку сразу на 50 б.п. с целью сдерживания инфляции. Также есть опасения новых локдаунов в китайском Шанхае, что может перечеркнуть улучшение экономической статистики по Китаю (промышленное производство, прямые инвестиции и безработица в мае начали показывать улучшение показателей после жестких ограничений в апреле).

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также полагает, что фактором поддержки российского рынка акций мог выступить приток средств с депозитов, которые открывались по высоким ставкам в начале марта и у которых сейчас истекает срок. В пятницу сдерживать активность покупателей может фактор конца недели, в фокусе внимания инвесторов выступают новости и заявления на ПМЭФ-2022. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2280-2400 пунктов, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Акрона" запоздало отыграли ростом высокий спрос и цены на удобрения в мире на фоне продовольственного кризиса. Кроме того, экспорт российских удобрений в мае продолжил подъем.

Поддержку распискам в четверг оказали новости о перспективе их конвертации внутри России без участия зарубежной инфраструктуры. В частности, держатели расписок, зарегистрированных вне РФ (TCS Group, Cian (MOEX: CIAN), VEON (MOEX: VEON), Yandex) должны получить аналогичное количество акций на внутреннем рынке. Для акций "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5%, до 51,84 рубля) позитивным фактором выступила скорая выплата дивидендов за 2021 год в размере 4,5 руб. (последний день покупки в пятницу, 17 июня) с доходностью около 8,7%.

Внешний фон при этом ухудшился из-за ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках мира. Так, после повышения процентных ставок ФРС примеру регулятора последовали Банк Швейцарии и Банк Англии (хотя темпы повышения были более сдержанными). Роста процентных ставок в июле ожидают и от ЕЦБ. В четверг также стало известно, что поставки "Газпрома" по трубопроводу "Северный поток 1" могут быть приостановлены из-за технических проблем, что способствовало очередному витку повышения цен на природный газ в Европе.

Рынок акций США развернулся вниз после "ястребиного" тона ФРС накануне, предвещающего еще несколько существенных повышений процентных ставок до конца текущего года. Как и после майского заседания, оптимистичная реакция рынка непосредственно после действий регулятора сменилась новой волной распродаж.

Российский рынок акций устремился к локальным максимумам как по индексу Мосбиржи, так и индексу РТС благодаря внутренним факторам. Важность западных экономик для отечественных инвесторов в последние месяцы заметно снизилась, в то время как на первый план теперь выходят внутренний и азиатские рынки, полагает Кожухова.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 2,4-3,3%) и возобновился откат в США (индексы упали на 2,4-4,1% во главе с Nasdaq).

ФРС накануне повысила ставку сразу на 75 п.п. (до 1,5-1,75% годовых), что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Глава ФРС Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни, пишет Market Watch.

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались после отката накануне до 2-недельного минимума на фоне данных о росте запасов в США и повышения ставки ФРС. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $118,52 за баррель (+0,01% и -2,2% в среду), июльская цена WTI - $115,99 за баррель (+0,6% и -3% накануне).

Участники рынка накануне негативно восприняли новость о повышении ставки ФРС, поскольку ужесточение монетарной политики может сократить спрос на нефть.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива, чтобы сбить высокие цены на сырье.

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в четверг выступили расписки EMC (MOEX: GEMC) (+25,5%), акции "Акрона" (+14,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+11,1%), бумаги ПАО "СПБ биржа" (+8,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+7,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+7,6%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,6%), "ФосАгро" (+6,3%), "Энел Россия" (+6,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,1%).

"Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, сообщил брокер в пресс-релизе. Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний, но в течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Подешевели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-4,8%), CFI (-3,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 35,24 млрд рублей (из них 7,45 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").