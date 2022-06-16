Цены евробондов РФ подросли в четверг, отыгрывая новости о готовности Минфина обслуживать госдолг

Москва. 16 июня. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг, отыгрывая новости о готовности Минфина России обслуживать суверенный госдолг, несмотря на все ограничительные меры со стороны США и Европы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как и большинство евробондов развитых стран, упали в цене на фоне ожиданий инвесторами дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 53 базисных пункта, до 24,67% от номинала (их доходность снизилась на 50 базисных пунктов - до 24,34% годовых), с погашением в 2042 году - на 35 базисных пунктов, до 25,62% от номинала (их доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 22,85% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 32 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 19,01% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов, до 27,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 2 базисных пункта, до 18,24% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 62,97% годовых), с погашением в 2027 году - на 29 базисных пунктов, до 19,28% от номинала (их доходность снизилась на 40 базисных пунктов, до 48,26% годовых), с погашением в 2029 году - на 573 базисных пункта, до 20,99% от номинала (их доходность упала на 878 базисных пунктов, до 36,63% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 25,98% от номинала (его доходность выросла на 80 базисных пунктов - до 157,47% годовых).

И лишь еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 50 базисных пунктов, до 25,27% от номинала (их доходность выросла на 704 базисных пункта - до 172,83% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", практически все российские активы, включая рубль, акции, рублевые и валютные облигации, продемонстрировали в четверг умеренный рост, несмотря на обвал на мировых рынках капитала (фондовые индексы США упали в начале торгов 16 июня в среднем на 3%, европейские фондовые площадки теряли к вечеру четверга от 1% до 3,5%). Такое, более стабильное, поведение российских активов аналитики объясняют, с одной стороны, снижением зависимости отечественных бумаг от динамики глобальных рынков в силу введенных ограничений на движение капиталов, а с другой стороны - позитивными новостями, поступающими с открывшегося накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Минфин предложит держателям суверенных еврооблигаций РФ выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши инвесторы получили соответствующие выплаты. Введены ограничения на инфраструктуру, НРД, мы и с этим справимся. Логика такая - мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло", - сообщил журналистам Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. (...) Но сделать так, чтобы доступ к воде был - мы это сделаем", - сказал министр. По словам Силуанова, новый механизм выплат будет касаться евробондов РФ, номинированных и в долларах США, и в евро.

Ранее Силуанов говорил, что РФ после того, как американский Минфин отказался продлевать лицензию, разрешавшую транзакции по обслуживанию российского внешнего госдолга, планирует рассчитываться по внешнему долгу в рублях, однако сейчас обсуждается вариант, при котором у инвесторов будет возможность конвертировать эти рубли в другие валюты. В качестве иллюстрации он приводил схему, по которой иностранные потребители оплачивают поставки российского газа в валюте контракта через специально открытые счета, затем валюта продается на "Мосбирже" и на счета "Газпрома" (MOEX: GAZP) поступают рубли. "Как это происходит, только в обратном случае, при расчете за газ в рублях, то есть они нам поставляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли, и таким образом, происходят расчеты", - пояснял министр.

ФРС США повысила в среду ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% годовых против мартовского прогноза в 1,9% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 базисных пунктов. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 базисных пунктов является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными. "Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл. Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни.

Банк Англии по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,25% с 1% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Таким образом, ставка была поднята по итогам пятого заседания подряд, чего не наблюдалось ни разу за более чем 300-летнюю историю британского регулятора, и достигла максимума с начала 2009 года. Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции. Потребительские цены в Великобритании в апреле 2022 года подскочили на 9% в годовом выражении, показали официальные статистические данные, опубликованные в прошлом месяце. Рост цен стал рекордным более чем за 40 лет.

Теперь руководство Банка Англии полагает, что инфляция в стране может превысить 11% в октябре, а объем ВВП во втором квартале сократится на 0,3%, хотя ранее ожидался рост на 0,1%. Банк Англии допустил, что высокая инфляция может спровоцировать более активное повышение ставки в дальнейшем. "Комитет будет особенно внимательно следить за признаками более устойчивого инфляционного давления и в случае необходимости может принять более решительные меры в ответ на это", - указано в документе.