Рубль завершил торги четверга умеренным повышением к доллару и евро на фоне заявлений представителей российских властей в ходе ПМЭФ

Москва. 16 июня. Доллар США и евро снизились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне заявлений представителей российских властей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Курс доллара США составил 56,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,01 руб./EUR1, подешевев на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 60,6 копейки - до 57,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрос к доллару и евро по итогам дня, в том числе отреагировав на заявления представителей российских властей в ходе ПМЭФ-22. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, проблема избыточно крепкого рубля при полноценно работающем бюджетном правиле решается через его механизмы, в текущих условиях стабилизация курса будет зависеть от налаживания цепочек поставок импорта.

"Сейчас крепкий курс, причины понятны. Долго ли будет продолжаться такой курс, все будет зависеть от того, как мы быстро наладим поставки по импорту, найдем логистические решения и импорт будет увеличиваться, а системно этот вопрос решается через бюджетное правило", - сказал он журналистам.

"Говорят, почему курс крепкий, почему он был слабый, а сегодня крепкий, завтра опять слабый будет. Это все регулировало бюджетное правило, когда были инвестиции в валютные активы, сейчас этого нет", - сказал также он.

Минэкономразвития РФ к концу июня подготовит промежуточный вариант макропрогноза до 2025 года, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. В частности, по его словам, будет уточнен прогноз по курсу рубля в сторону большего укрепления.

"Ключевая тема и для нас, и для Минфина - это, конечно, курс рубля. Несмотря на то, что у нас уже заложено укрепление к докризисному уровню (в майской версии прогноза - ИФ), по всей видимости, текущая конструкция потребует в прогнозе еще большего укрепления рубля. Мы видим, что укрепление будет гораздо большим исходя из платежного баланса", - отметил Решетников.

По его словам, оптимальным курс для экономики был бы в интервале 70-80 рублей за доллар, но "пока это мечта". Согласно майской версии прогноза, Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 руб./$1, в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не исходит из того, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим даже при текущих валютных ограничениях. "Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы не таргетируем инфляцию, мы таргетируем курс, курс должен оставаться плавающим в рамках тех ограничений, которые есть", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что влияние на курс рубля процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, но оно не очень большое. "На курс влияет, прежде всего, сейчас текущий счёт, соотношение экспорта и импорта, и во многом курс будет определяться именно тем, что будет происходить с экспортом и импортом дальше. По импорту мы видим сохранение достаточно серьезных ограничений, и курс будет определяться этим", - подчеркнула председатель ЦБ.

Покупка валюты пока не видится обязательным элементом обновленного бюджетного правила, кроме того сообщила Набиуллина. "Сейчас идет обсуждение, какое может быть бюджетное правило в будущем. Явно это не восстановление того, что было", - сказала Набиуллина, отметив, что параметры этого правила нужно уточнять у Минфина.

"Нужно ли будет в рамках этого бюджетного правила возобновлять покупки валюты, говорить рано. Пока не видится это как обязательный элемент бюджетного правила", - заявила глава ЦБ. Она напомнила, что операции с такими резервными валютами, как доллар и евро, технически невозможны из-за наложенных ограничений. "Я считаю, что бюджетное правило было действительно таким стабилизирующим элементом всей макроэкономической конструкции: плавающий курс, таргетирование инфляции, бюджетное правило", - отметила Набиуллина.

Валютные ограничения, во всяком случае большинство из мер, должны быть сняты по мере стабилизации ситуации, считает председатель Банка России. "По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае", - сообщила Набиуллина.

Она напомнила, что произошло наслоение разного типа валютных ограничений. Одни из них - это стабилизационные валютные ограничения. Эти меры были введены в связи с "заморозкой" международных резервов РФ и невозможностью реагировать на отток капитала валютными интервенциями. Эти ограничения затронули широкий круг и физических, и юридических лиц, резидентов и нерезидентов.

Набиуллина также прокомментировала ситуацию, при которой российские инвесторы могли зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета только с одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при Минфине. При этом для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии получать было не нужно.

Российские инвесторы смогут зачислять средства от продажи акций на зарубежные брокерские счета без разрешения комиссии Минфина, такое решение было принято накануне, осталось его официально оформить, сказала Набиуллина. "Да. Вчера приняла решение правительственная комиссия, которую Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - прим. ИФ) возглавляет. Оно должно быть оформлено", - сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Нефтяные котировки демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в четверг на фоне повышения ставок мировыми центробанками. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК в четверг составляет $118,29 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $115,8 за баррель, что на 0,42% выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее участники рынка негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС США, поскольку "более сильное ужесточение монетарной политики может привести к снижению спроса на нефть", отметил аналитик Commerzbank Карстен Фриш.

В четверг решение поднять ключевые ставки приняли также регуляторы в Великобритании и Швейцарии. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. (до 1,25% годовых) пятый месяц подряд, Швейцарский национальный банк - также на 25 б.п. (до минус 0,25% годовых) впервые за последние 15 лет.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы сырья в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Цены на нефть к концу года могут превысить $150 за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Я не исключаю, что цены на нефть к концу года будут $150 за баррель, может быть и выше. Все будет зависеть от логистики, которая будет складываться в Европе, потому что с логистикой там тоже проблемы", - сказал он журналистам в рамках ПМЭФ-2022.

Новак сообщил и об ожиданиях по производству нефти в РФ. "Мы рассчитываем, что у нас добыча будет в среднем по году в районе 500 млн тонн, исходя из сегодняшней оценки. Понятно, что она может поменяться", - уточнил вице-премьер.

Со вступлением в полную силу санкций ЕС в конце года "рассчитываем, что добыча не изменится, потому что мы перенаправим потоки на другие рынки", отметил Новак. Большинство экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях, кроме того, сказал Новак. "Те, кто изъявил желание и волю, те перешли (на оплату в рублях - ИФ). Это большая часть, я думаю, если брать от общего объема. Лучше скажет председатель правления "Газпрома", но это примерно 90-95% от объема поставок", - сообщил журналистам российский вице-премьер.

Отвечая на вопрос, сможет ли Венгрия стать хабом российского газа, он сказал: "Это все зависит от контрактов, подписанных с компанией. "Газпром" (MOEX: GAZP) поставляет для разных стран. Поставки идут в строгом соответствии с контрактами".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на внутреннем рынке рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. "Это происходит, несмотря на продолжающееся снятие ограничений на валютном рынке. При этом первые лица финансовой системы РФ на ПМЭФ заявляют о комфортном курсе рубля в районе 70 руб./$1. На внешнем рынке американская валюта возобновила укрепление против основных валют на фоне довольно агрессивного вчерашнего поднятия ключевой ставки ФРС на 75 б.п. и торгуется около отметки $1,04 за евро. Мы не исключаем достижения паритета в паре "евро-доллар", что может также оказать влияние на внутренний валютный рынок", - говорит Капитанов.

"Цены на нефть идут вниз, мировые рынки капитала продают, но на рубль это не оказывает никакого влияния. Основной фактор стабильности российской валюты заключается в наличии профицита торгового баланса, а здесь ничего не меняется: экспортеры поставляют на рынок валютную выручку, спрос на валюту со стороны импортеров минимальный. Вряд ли в ближайшее время здесь что-то изменится", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 июня на 20,67 копейки, до 56,8691 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,36 копейки, до 58,9568 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 15,9 копейки по отношению к среде и составил 56,8328 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,58 копейки и составил 56,8275 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 814,51 млн, из которых $1 млрд 94,384 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 720,126 - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 6,44 копейки, до 59,0127 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 23,98 копейки, до 58,9429 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 246,399 млн, из которых EUR345,226 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR901,173 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 9,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 12 б.п. - до 9,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 12 б.п. - до 10,08% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 2 б.п. каждая - до 10,05% и 10,15% годовых соответственно.