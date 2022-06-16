Темпы роста цен в России к концу года составят 17-19% - "Фридом Финанс"

Темпы роста цен в России к концу года, скорее всего, составят 17-19%, полагают аналитики "Фридом Финанс".

"По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 июня потребительские цены снизились на 0,14% по сравнению с 0,01% в прошлом аналогичном периоде. Полагаем, что рост цен возобновится, после того как перестанет действовать сезонный фактор. Кроме того, возможности ревальвации рубля также небезграничны, а чрезмерно крепкая нацвалюта препятствует наполнению госбюджета, о чем уже неоднократно заявляли многие российские чиновники", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что к концу июля должно быть разработано новое бюджетное правило, которое может начать применяться уже с 1 сентября. По словам главы российского финрегулятора, измененные требования могут не включать покупку валюты, однако точной информации пока нет.

По мнению аналитиков "Фридом Финанс", если даже небольшая часть экспортных сверхдоходов бюджета будет конвертироваться в иностранную валюту для наполнения ФНБ, это неизбежно приведет к обесценению рубля и росту цен на импортные товары. Кроме того, они могут дорожать на фоне их дефицита в стране, обусловленного различными ограничениями со стороны коллективного Запада. Эксперты ожидают, что уже осенью дефляционные процессы прекратятся, а к концу года темпы роста цен могут составить 17-19% г/г.

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