Акции Howmet Aerospace интересны для покупки на текущих уровнях - BCS Express

Акции Howmet Aerospace интересны для покупки на текущих уровнях, отмечается в комментарии BCS Express.

"Howmet Aerospace - редкий микс из металлургии, машиностроения и авиации. По факту это одно из ключевых звеньев в обеспечении грузовых перевозок. Компания поставляет компоненты для производства техники и детали для ее ремонта, попутно зарабатывая на газовой энергетике, продавая элементы турбин. С финансовой точки зрения выглядит уверенно как минимум на ближайшие месяцы. Но может быть интересна и на долгий срок: фонды и банки держат эту бумагу, несмотря на угрозу рецессии в США и то, что почти вся промышленность сейчас падает. Технически есть пространство для снижения, но отскок вверх более вероятен. Для минимизации рисков лучше покупать в зоне $33-34. Рост от этих уровней может в течение года принести около 30%", - пишет аналитик Валерий Емельянов.

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