Рубль может укрепиться до 50 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"

Валютная пара доллар/рубль может достичь отметки 50 руб./$1 в ближайшие недели, полагают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Курс пары USD/RUB заметно снизился за последнюю неделю и подошел к минимуму с 25 мая в районе отметки 56 руб./$1, констатируют аналитики. Укрепление рубля произошло несмотря на полную отмену обязательной продажи валютной выручки экспортерами и очередное снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов, отмечают они.

"Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки остается, однако мы думаем, что далее ЦБ РФ будет действовать осторожнее, учитывая высокую неопределенность и сохраняющиеся проинфляционные риски. В любом случае с учетом ограниченных потоков капитала снижение ставки вряд ли может привести к заметному ослаблению рубля", - указывают эксперты. - По предварительным данным ЦБР, профицит счета текущих операций России в мае составил $14,5 млрд против рекордных апрельских $37,6 млрд. Пока трудно делать выводы о том, насколько устойчиво сокращение профицита, но даже избытка валюты в $15 млрд в месяц, на наш взгляд, достаточно, чтобы вызывать укрепление рубля. В любом случае профицит текущего счета в январе-мае в этом году в 3,4 раза больше, чем год назад".

Также аналитики отмечают, что правительство практически исчерпало рыночные меры для ослабления рубля, так как отменило почти все ранее введенные меры валютного контроля, кроме запрета на вывод капитала нерезидентами. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что чрезмерное укрепление рубля - новый вызов для экономики страны. Нельзя исключать, что в какой-то момент правительство предпримет неординарные меры для ослабления рубля, обращают внимание эксперты телеграм-канала.

"В конце месяца наступает очередной срок уплаты налоговых выплат, экспортеры будут вынуждены продавать валюту по тем котировкам, которые есть. Прорыв поддержки в 56 руб./$1 может привести к принудительному закрытию длинных позиций по USD/RUB у спекулянтов, купивших пару в районе 60 руб.$1 в надежде, что в конце мая пара показала "дно". Пара USD/RUB может достичь отметки 50 руб./$1 в ближайшие недели", - указывают аналитики.

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