Оснований для ослабления рубля в ближайшее время пока нет - "Локо-Инвест"

Оснований для ослабления курса рубля в ближайшие недели или даже месяцы по-прежнему нет, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Комментарии по рублю на ПМЭФ продолжают указывать на озабоченность его текущим укреплением, но развернуть тренд и ослабить его может лишь импорт, который остается функцией внутреннего спроса и санкционных/логистических ограничений. В первом случае может помочь более низкая ключевая ставка (через поддержку спроса), особенно при стабильной инфляции, но влияние на курс (его тренд) будет проявляться постепенно по мере влияния на спрос, - пишет эксперт в комментарии. - Эффективных инструментов ослабления рубля у денежных властей нет, поэтому на горизонте ближайших недель/месяцев рубль, с нашей точки зрения, будет оставаться крепким, оснований рассчитывать на его быстрое ослабление по-прежнему нет".

"Касательно бюджетного правила (БП) нужно понимать, что его основная функция - это ограничение расходов и предсказуемый структурный дефицит, а не влияние на номинальный курс рубля за счет операций с валютой. С 2017 рубль был структурно более слабым и привязанным к цене на нефть в $40 за баррель (в ценах 2017 года), поэтому сейчас мы наблюдаем его возвращение в реальные условия текущих высоких цен на сырьевые товары. В то же время БП успешно позволяло стабилизировать реальный курс рубля", - указывает Полевой.

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