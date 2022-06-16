Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро на фоне заявлений представителей российских властей в ходе ПМЭФ

Москва. 16 июня. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заявлений представителей российских властей в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Курс доллара США составил 56,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,76 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 63,3 копейки - до 57,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, реагируя на заявления представителей российских властей в ходе ПМЭФ-22. Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума, ЦБ РФ не исходит из того, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим даже при текущих валютных ограничениях.

"Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка - мы не таргетируем инфляцию, мы таргетируем курс, курс должен оставаться плавающим в рамках тех ограничений, которые есть", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что влияние на курс рубля процесса постепенного снятия валютных ограничений есть, но оно не очень большое. "На курс влияет, прежде всего, сейчас текущий счёт, соотношение экспорта и импорта, и во многом курс будет определяться именно тем, что будет происходить с экспортом и импортом дальше. По импорту мы видим сохранение достаточно серьезных ограничений, и курс будет определяться этим", - подчеркнула председатель ЦБ.

Покупка валюты пока не видится обязательным элементом обновленного бюджетного правила, кроме того сообщила Набиуллина. "Сейчас идет обсуждение, какое может быть бюджетное правило в будущем. Явно это не восстановление того, что было", - сказала Набиуллина, отметив, что параметры этого правила нужно уточнять у Минфина.

"Нужно ли будет в рамках этого бюджетного правила возобновлять покупки валюты, говорить рано. Пока не видится это как обязательный элемент бюджетного правила", - заявила глава ЦБ. Она напомнила, что операции с такими резервными валютами, как доллар и евро, технически невозможны из-за наложенных ограничений. "Я считаю, что бюджетное правило было действительно таким стабилизирующим элементом всей макроэкономической конструкции: плавающий курс, таргетирование инфляции, бюджетное правило", - отметила Набиуллина.

Валютные ограничения, во всяком случае большинство из мер, должны быть сняты по мере стабилизации ситуации, считает председатель Банка России. "По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае", - сообщила Набиуллина.

Она напомнила, что произошло наслоение разного типа валютных ограничений. Одни из них - это стабилизационные валютные ограничения. Эти меры были введены в связи с "заморозкой" международных резервов РФ и невозможностью реагировать на отток капитала валютными интервенциями. Эти ограничения затронули широкий круг и физических, и юридических лиц, резидентов и нерезидентов.

Набиуллина также прокомментировала ситуацию, при которой российские инвесторы могли зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета только с одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при Минфине. При этом для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии получать было не нужно.

Российские инвесторы смогут зачислять средства от продажи акций на зарубежные брокерские счета без разрешения комиссии Минфина, такое решение было принято накануне, осталось его официально оформить, сказала Набиуллина. "Да. Вчера приняла решение правительственная комиссия, которую Антон Германович (Силуанов, министр финансов РФ - прим. ИФ) возглавляет. Оно должно быть оформлено", - сообщила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Росстат на неделе с 4 по 10 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее, сообщило в среду ведомство. С начала месяца цены к 10 июня снизились также на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64%.

Среднесуточное снижение цен за 10 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,014% (против среднесуточного прироста в 0,023% 7 дней июня 2021 года и 0,019% за 15 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников также уже отмечал, что этот прогноз может быть понижен в ходе следующей итерации уточнения макропрогноза.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.

Накануне состоялись заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), рынки продолжают отыгрывать их итоги. ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

Участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС сразу на 75 б.п. - впервые с 1994 года. Всего с начала года ставка была поднята на 150 б.п.

ЕЦБ будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне, говорится в сообщении, распространенном европейским регулятором по итогам прошедшего в среду внепланового заседания.

Кроме того, ЕЦБ намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, отмечается в сообщении. Такой инструмент должен помочь ЕЦБ добиться сокращения расхождений в стоимости заимствований для различных государств еврозоны, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть перешли к резкому снижению в ходе торгов днем в четверг на фоне повышения ставок мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $116,43 за баррель, что на 1,76% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,36 за баррель, что на 1,53% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынка негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС США, поскольку "более сильное ужесточение монетарной политики может привести к снижению спроса на нефть", отметил аналитик Commerzbank Карстен Фриш.

В четверг решение поднять ключевые ставки приняли также регуляторы в Великобритании и Швейцарии. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. (до 1,25% годовых) пятый месяц подряд, Швейцарский национальный банк - также на 25 б.п. (до минус 0,25% годовых) впервые за последние 15 лет.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы сырья в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

"Сегодня рубль немного укрепляется - до 56,8 за доллар. Впрочем, без активных продаж валюты экспортерами, которые начнутся на следующей неделе перед налоговыми и дивидендными выплатами (640 млрд руб. НДПИ 27 июня и 180 млрд руб. дивидендов "Норникеля" (MOEX: GMKN) 28 июня), рублю пока не удается укрепиться еще сильнее, и он останется около этого уровня. В центре внимания сегодня будет Петербургский международный экономический форум", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Агрессивное повышение стоимости кредитования ФРС не вызвало ралли доллара. Напротив, под воздействием стратегии "продажи на фактах" американская валюта отступила по всему спектру рынка, но уже сегодня возвращает утраченное. Рубль же, который не оставляет попыток возвращения к росту, испытывает трудности с попытками подъема от текущих уровней. Начало налогового периода пока не оказывает ощутимой поддержки, которая проявится на следующей неделе, когда экспортеры активируются с продажами валюты. В ближайшей перспективе "россиянин" рискует застрять в диапазоне, либо и вовсе ослабнуть, если USD продолжит обновлять максимумы на мировой арене, тем самым сопротивляясь давлению со стороны покупателей рубля", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 9,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшились на 12 б.п. - до 9,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 12 б.п. - до 10,08% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 2 б.п. каждая - до 10,05% и 10,15% годовых соответственно.