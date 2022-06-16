Доходности средних и длинных ОФЗ могут уйти к 8-8,5% до конца 2022г - "Локо-Инвест"

Доходности средних и длинных рублевых гособлигаций могут понизиться до 8-8,5% годовых на горизонте до конца текущего года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рынок ОФЗ продолжит медленный рост (снижение доходностей), особенно при сохранении текущих дефляционных тенденций. Доходности средних и длинных рублевых гособлигаций могут уйти к 8-8,5% годовых до конца текущего года, но их более серьезное снижение будет ограничиваться растущими шансами выхода на рынок Минфина, увеличивающимися при снижении доходностей. Оптимальный долговой портфель должен включать классические бонды и флоатеры, добавлять в него инфляционные линкеры стоит лишь при существенно более негативном взгляде на инфляцию", - указывает эксперт в комментарии.

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