Цена акций Селигдара может вернуться к росту после дивидендного гэпа - "Велес Капитал"

Котировки акций "Селигдара" могут вернуться к росту после дивидендного "гэпа", полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цена акций "Селигдара" росла в четверг вместе с рынком, но при этом дополнительным позитивным фактором для бумаг выступает скорая выплата дивидендов за 2021 год в размере 4,5 руб. на акцию (последний день покупки в пятницу, 17 июня) с доходностью около 8,7%, отмечает эксперт.

"Акции "Селигдара" в целом с момента возобновления торгов на Мосбирже в конце марта смотрятся достаточно уверенно, чему помогают, в частности, сильные операционные результаты компании за первый квартал, вполне позволяющие рассчитывать на новые дивидендные выплаты. C технической точки зрения при дивидендном "гэпе" следующей недели цена акций, вероятно, опустится к нижней границе среднесрочного диапазона 47-54 руб., после чего будет ждать новых фундаментальных сигналов, - пишет Кожухова в комментарии. - В целом на данный момент по котировкам можно наблюдать сильный восходящий тренд с увеличением объемов торгов, что подтверждает инвестиционный интерес к эмитенту. "Селигдар", по данным самой компании, должен представить операционные результаты за 6 месяцев 2022 года до 20 июля. Если инвесторы получат сигналы в отношении новых дивидендов, акции в ближайшие недели вполне могут найти поддержку у уровней 45-47 руб. и стремиться к возобновлению роста".

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