"Финам" снизил рекомендацию для акций NetEase до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций NetEase Inc. с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевого уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость бумаг NetEase с листингом на Гонконгской бирже, по оценке экспертов "Финама", составляет 167,9 гонконгского доллара (HKD) на декабрь 2022 года, ADS с листингом в США - $107,2.

"С 31 марта и по состоянию на 10 июня 2022 года акции NetEase принесли инвесторам доходность в размере 19,8% и достигли своего целевого уровня. Котировки вплотную приблизились к своему историческому максимуму, в связи с чем мы полагаем, что потенциал роста в ближайшее время ограничен. 1К22 оказался для эмитента вполне удачным, так как компании удалось избежать замедления роста выручки, несмотря на локдаун. В апреле Национальное управление по печати и публикациям КНР возобновило лицензирование видеоигр после 8-месячного перерыва. Кроме того, в мае компания анонсировала, что долгожданный релиз игры Diablo Immortal, разработанной совместно с Activision Blizzard, состоится в Китае и Юго-Восточной Азии 23 июня. Выпуск новых игр поддержит будущие доходы NetEase", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

NetEase - одна из ведущих китайских технологических компаний. NetEase выступает разработчиком развлекательного, обучающего и новостного интернет-контента для широкого круга пользователей.

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