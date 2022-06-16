Вероятен рост котировок акций Nucor в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций Nucor Corp. в ближайшее время на фоне представленного компанией ориентира по чистой прибыли на второй квартал 2022 года в диапазоне $8,75-8,85 на акцию - на 8,5% выше консенсус-прогноза ($8,1), полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

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