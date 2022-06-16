BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Incyte

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Incyte Corp. с прогнозной стоимостью $93 за штуку, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня, на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ближайшим драйвером для Incyte мы видим одобрение препарата ruxolitinib для лечения витилиго (ожидается в США до 18 июля, в Европе - до конца года). В случае одобрения пиковые продажи могут составить до $1,5 млрд. Менеджмент отметил, что 1,5 млн человек живет с витилиго в США и примерно 2 млн в Европе. Для лечения данного заболевания нет одобренных препаратов. По ожиданиям менеджмента, 150-200 тыс. человек могут пройти лечения препаратом, что дает потенциал продаж в $1,5-2 млрд. Исходя их нашего прогноза операционных показателей и близости важных для компании драйверов, мы полагаем, что акции торгуются ниже своей справедливой оценки, поэтому подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $93 (потенциал роста 39%) на срок 1 год", - указывают эксперты.

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