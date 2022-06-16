"Финам" понизил рекомендацию для акций Meituan до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Meituan с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевого уровня (HKD190,10 за штуку на май 2023г), сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Ксения Лапшина отмечает, что с 4 мая акции Meituan принесли инвесторам доходность в размере 21,3% и достигли своего целевого уровня. Квартальный отчет за 1К22 отразил негативное влияние вспышки коронавируса в Китае на бизнес-направления по доставке готовой еды и оказанию повседневных и туристических услуг.

"Мы ожидаем, что показатели компании во 2К22 будут близки к 1К22, ввиду того, что в апреле - мае коронавирусные ограничения сохранялись, и только в июне страна начала возвращаться к привычному образу жизни. Ждем от компании сильных результатов, начиная со II полугодия 2022г. Также полагаем, что интерес зарубежных инвесторов к китайским активам продолжит расти", - указывает эксперт "Финама".

Meituan - китайская технологическая компания, входит в число ведущих провайдеров информации в интернете в Поднебесной.

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