S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3710-3800п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3710-3800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал восстановление котировок после пяти сессий, завершившихся на отрицательной территории. RSI остается вблизи уровня перепроданности, что указывает на вероятность краткосрочного отскока. MACD не сигнализирует о приближении разворота, при этом утренние фьючерсы предполагают дальнейшее снижение котировок. Ближайшее сопротивление для индекса широкого рынка может располагаться на отметке 3900 пунктов, а поддержкой будет служить диапазон 3660-3700 пунктов", - отмечают эксперты.

Аналитики обращают внимание на то, что по итогам заседания 14-15 июня ФРС впервые с 1994г подняла учетную ставку сразу на 75 б.п., в диапазон 1,50-1,75%. До конца текущего года FOMC планирует довести верхнюю границу этого диапазона до 3,5%, притом что в марте прогнозировалось значение 2,8%. Таким образом, на июльском заседании регулятор может вновь повысить ставку на 75 б.п., а в сентябре она будет поднята на 50 б.п., полагают эксперты инвесткомпании.

"Активизация ужесточения монетарной политики целесообразна в условиях, когда инфляция уже втрое превысила таргет Федерезерва, а инфляционные ожидания потребителей повышаются, при том что ситуация на рынке труда остается благополучной, - пишут стратеги "Фридом Финанс". - На посвященной заседанию ФРС пресс-конференции Джером Пауэлл отметил ускорение роста реального ВВП в текущем квартале. Потребительские расходы остаются устойчивыми, однако увеличение объемов капиталовложений начинает замедляться. Наряду с этим повышение ставок по ипотечным кредитам заметно охлаждает спрос на жилье. Вероятно, ослабление спроса снизит давление роста цен, что станет поводом для менее активного ужесточения ДКП в следующем году. Федрезерв рассматривает возможность снижения ставки в 2024г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.