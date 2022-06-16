"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Take-Two с целью $150

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Take-Two Interactive Software с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,05%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игрTake-Two Interactive Software в дополнение к своим известным во всем мире франшизам в ближайшее время компания планирует выпустить 13 новых видеоигр, тем самым существенно расширив линейку продуктов. Также в прошлом месяце было завершено поглощение крупного разработчика мобильных игр - Zynga. Данные факторы должны оказать положительное влияние на финансовые показатели компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акция торгуется в краткосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $150. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $113 риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85", - указывают эксперты "Финама".

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