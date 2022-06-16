"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5000 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 5000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,04%, стоп-приказ: 3750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что основной вопрос сегодня связан с переориентацией экспорта с Запада на другие рынки. Пока что текущая оценка закладывает существенное снижение объемов продаж. Однако в связи с закрытием отчетности оценить оперативную деятельность компании аналитикам трудно.

"С технической точки зрения отбой от уровня поддержки 3900 руб. может положить начало восходящему тренду. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3750 руб. риск на портфель составит 1,07%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "ЛУКОЙЛ" является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России. Занимается добычей, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.

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