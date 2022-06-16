Котировки нефтяных фьючерсов, скорее всего, вернутся к уровню выше $120/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов, скорее всего, вернутся к уровню выше $120 за баррель Brent, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Середина недели на нефтяном рынке отметилась публикацией месячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В нем организация также, как и ОПЕК, оставила прогноз по росту спроса на нефть в этом году без изменений - ожидается, что спрос в этом году вырастет на 1,8 млн барр./сутки. Более важно, что МЭА сообщило о первом за почти два года росте запасов нефти. Впрочем, такая динамика, по данным МЭА, наблюдалась в апреле, когда Китай существенно ограничил потребление нефти в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. На этом фоне опасения дефицита нефти этим летом сохраняются, и вчерашняя публикация отчета МЭА вызвала лишь умеренную негативную реакцию у инвесторов", - пишут стратеги банка.

Дополнительное давление на нефтяные котировки в среду, по их мнению, оказала публикация официальных недельных данных по запасам от Минэнерго США. В результате нефтяные цены показали заметное снижение. "В целом сейчас опасения более низкого предложения нефти в мире лишь усиливаются, и у фьючерсов Brent остается потенциал вернуться на уровни выше $120/барр.",- полагают эксперты банка.

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