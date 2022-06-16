Пара евро/доллар может снизиться до уровня 1,02 во II половине 2022г -"Открытие Инвестиции"

Пара евро/доллар может снизиться до уровня 1,02 во II половине 2022г, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

По мнению эксперта, из решения ФРС, обновленных dot plot и пресс-конференции Джерома Пауэлла напрашивается следующий вывод: экономический рост объективно замедлится, а риск рецессии, объективно возрастает. Однако несмотря на то, что шансы "мягкой посадки" экономики тают на глазах, ФРС будет агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку не может себе позволить потерпеть поражение в борьбе за восстановление контроля за инфляцией. Это фундаментально не та среда, в которой доллар должен перейти к устойчивому ослаблению, уверен Шульгин.

"Мы ранее неоднократно подчеркивали, что во второй половине текущего года должен случиться переломный момент, который развернет среднесрочный бычий тренд по доллару в сторону медвежьей тенденции. Может так и случится, но пока мы по-прежнему пока не видим оснований для разворота. Индекс доллара, который в среду сформировал новый пик с декабря 2002г на уровне 105,80п, может продолжить рост. Мы указывали, что уровни выше 105 пунктов выглядят благоприятно для поиска точки входа в короткие позиции по доллару в среднесрочном горизонте. Однако теперь мы корректируем наши ожидания, подразумевая, что DXY может подняться вплоть до 107 пунктов, а курс EUR/USD может снизиться до 1,02", - прогнозирует эксперт.

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