Ближайшие заседания ЦБР могут пройти с замедлением "шага" снижения ставки до 50 б.п. - Росбанк

Ближайшие заседания Банка России могут пройти с замедлением "шага" снижения ключевой ставки до 50 б.п., считают аналитики Росбанка.

Эксперты банка напоминают, что за период c 4 по 10 июня дефляция в РФ составила 0,14% н/н - отрицательный прирост цен наблюдается третий раз за последний месяц, что вернуло годовую оценку инфляции на уровень 16,7-16,8% г/г.

"Для Банка России текущая ценовая динамика не должна изменить критического подхода к пониманию инфляционных процессов - как правило, наиболее волатильные компоненты стоит исключать из системы принятия решений, - пишут аналитики. - В то же время снижение цен на плодоовощную продукцию может иметь вторичные последствия для инфляционных ожиданий, и здесь важным будет последующее влияние ожиданий на остальные цены. Вероятно, до начала сезона урожая подобный эффект будет минимальным".

Поэтому на первом месте для регулятора остаются "проинфляционные" факторы - бюджетный цикл, истощение запасов и низкий приток импорта, подчеркивается в комментарии. "На этом фоне ближайшие заседания могут пройти с замедлением "шага" снижения ставки до 50 б.п. (наша цель на конец года сместилась в направлении 8% годовых) или выбором в пользу временной паузы после стремительного возврата ключевой ставки на уровень февраля", - прогнозируют эксперты Росбанка.

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