Рубль, скорее всего, умеренно ослабнет в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, умеренно ослабнет в четверг по итогам дня, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду не показывал ярко выраженной динамики, курс USD/RUB по итогам дня вырос на 0,64%, до 56,96 руб./$1. Публикация итогов вчерашнего заседания ФРС не вызвала существенной реакции у доллара, тем не менее она способствовала снижению нефтяных цен, что умеренно негативно для рубля. На этом фоне сегодня курс USD/RUB растет на 0,15% и находится около 57,05 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Вероятно, в четверг рубль вновь покажет умеренное ослабление по итогам дня, но вряд ли курс USD/RUB сможет заметно превысить уровень в 58,25 руб./$1", - пишут аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.