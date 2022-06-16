"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 с прогнозной ценой 2624 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2624 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Как и основной конкурент, X5 сохраняет устойчивые позиции на рынке, а ее бизнес находится в хорошей форме. Мы видим большие возможности для крупных сетей по долгосрочному наращиванию своего влияния и консолидации рынка на фоне непростой ситуации в экономике. Особенно это касается крупнейшего игрока в отечественном ритейле. Сейчас X5 по капитализации в два раза уступает "Магниту" и имеет такой же разрыв по мультипликаторам при большем торговом обороте и сопоставимой рентабельности, - пишет эксперт Артем Михайлин. - Фундаментально мы считаем компанию значительно недооцененной с учетом ожидаемой динамики роста, хотя сохраняются и дополнительные ограничивающие факторы. Среди них зарубежная юрисдикция головной компании, отсутствие технической возможности выплачивать дивиденды, доступность для покупки только GDR при их невысокой ликвидности. По мере того как менеджмент будет решать эти проблемы, фундаментальные факторы все больше будут влиять на цену бумаг группы. Наша рекомендация для расписок X5 Retail Group - "покупать", целевая цена составляет 2624 рубля за штуку".

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