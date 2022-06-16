BCS Express закрыл торговую идею: покупать "префы" Татнефти с целью 380 руб

BCS Express закрыл торговую идею: "покупать привилегированные акции "Татнефти" с целью 380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 17 мая 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Итоговая доходность составила 10,5% за месяц. Бумаги "Татнефти" по-прежнему остаются привлекательной ставкой на восстановление российского нефтяного сектора, но по текущим ценам краткосрочный потенциал для роста уже не так велик, поэтому в данный момент инвесторы могут обратить внимание на другие истории", - отмечают аналитики.

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