Курс рубля может подняться выше середины диапазона 55-60 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля может подняться выше середины диапазона 55-60 руб./$1 до активизации экспортеров с налоговыми выплатами, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Мы полагаем, что вплоть до активизации экспортеров перед налоговыми выплатами валютная пара доллар/рубль может локально попробовать сформировать отскок от майских минимумов, вернувшись выше середины диапазона 55-60 руб./$1. Тем не менее риски выхода к его нижней границе и ниже пока остаются", - отмечает эксперт банка.

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