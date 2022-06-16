Предпочтение акциям Halliburton в нефтегазовом секторе США - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" отдают предпочтение акциям Halliburton Co. в нефтегазовом секторе США.

"Baker Hughes прекратит сервисное обслуживание и поставки оборудования для всех российских СПГ-проектов, включая "Сахалин-2", "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Это подтверждает наши опасения, что "НОВАТЭК" может столкнуться с задержками или даже отменой проектов по увеличению производства СПГ. Американские нефтесервисные компании Baker Hughes и Schlumberger Limited теряют заметную долю бизнеса, прекращая деятельность в России. Halliburton в отличие от них имеет наибольшую экспозицию на Северную Америку (43% выручки) и сланцевую нефтедобычу в США - это рынок, где активность и цены, вероятно, будут расти быстрее всего. Именно поэтому мы отдаём предпочтение Halliburton в секторе", - пишут эксперты.

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