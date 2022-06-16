Доходность ОФЗ срочностью от 3 лет может вернуться к 9% на торгах в четверг - ПСБ

Доходность рублевых гособлигаций срочностью от 3 лет может вернуться к локальным минимумам на уровне 9% годовых (-10 б.п. по кривой) на торгах в четверг, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Инвесторы в четверг будут отыгрывать данные по недельной инфляции, которые являются позитивным сигналом для инвесторов относительно сохранения потенциала дальнейшего снижения ставок. На этом фоне сегодня ожидаем восстановления интереса инвесторов к ОФЗ. Доходность госбумаг срочностью от 3 лет может вернуться к локальным минимумам на уровне 9% (-10 б.п. по кривой). Среднесрочно снижение ключевой ставки к концу года до 8% становится все более реально, что сместит кривую госбумаг в диапазон 8,0%-8,5% годовых", - указывает эксперт.

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