Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых драйверов

Москва. 16 июня. Доллар США подрастает, евро немного дешевеет на Московской бирже в четверг утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,96-57,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,11 руб./$1 (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,615 руб./EUR1 (-18 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,15 коп. к уровню закрытия 15 июня, до 58,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 44,76 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 49,46 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику на старте торгов в ожидании новых драйверов. Накануне состоялись заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), рынки отыгрывают их итоги.

ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

Участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС сразу на 75 б.п. - впервые с 1994 года. Всего с начала года ставка была поднята на 150 б.п.

ЕЦБ будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне, говорится в сообщении, распространенном европейским регулятором по итогам прошедшего в среду внепланового заседания.

Кроме того, ЕЦБ намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, отмечается в сообщении. Такой инструмент должен помочь ЕЦБ добиться сокращения расхождений в стоимости заимствований для различных государств еврозоны, пишет The Wall Street Journal.

Росстат на неделе с 4 по 10 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,14% после дефляции 0,01% неделей ранее, сообщило в среду ведомство. С начала месяца цены к 10 июня снизились также на 0,14%, с начала года цены выросли на 11,64%.

Среднесуточное снижение цен за 10 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,014% (против среднесуточного прироста в 0,023% 7 дней июня 2021 года и 0,019% за 15 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 16,7% с 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников также уже отмечал, что этот прогноз может быть понижен в ходе следующей итерации уточнения макропрогноза.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%. Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.

Цены на нефть повышаются утром в четверг после обвала до минимума за 2 недели накануне на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $119,62 за баррель, что на 0,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,52 за баррель, что на 1,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива. "Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.