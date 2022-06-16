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16 июня 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и "ястребиные" заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% годовых против мартовского прогноза в 1,9% годовых.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 базисных пунктов. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 базисных пунктов является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными. "Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл. Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни.

Основные индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг. Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,01%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после обвала до минимума за две недели накануне на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в четверг составила $119,17 за баррель, что на 0,56% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракт подешевел на 2,2% - до $118,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $116,08 за баррель, что на 0,67% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась 3%, до $115,31 за баррель.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей. Между тем Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.

Кроме того, западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива. "Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 5,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 28,895 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,65 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня вырос всего на 0,03% по отношению к вторнику и составил 107,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 776,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,66%), "АФК Система-1Р-14" (+0,65%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,89%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,66%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-08R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня. Спрос на выпуск в ходе маркетинга превысил запланированный объем более чем в 9 раз. В результате объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона.

АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона двух выпусков 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом 10 млрд рублей - на уровне 10,15% годовых. По обоим выпускам ориентиру соответствует доходность к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 15 июня. Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.

ПАО "НГК "Славнефть" планирует 16 июня провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше 160-180 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 24 июня. Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.

ООО "Интерлизинг" 17 июня проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 2 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 13% годовых, что соответствует доходности не выше 13,65% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов - по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения - 22 июня 2022 года.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) планирует 24 июня провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 480 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 25 мая 2022 года.

ООО "РЕСО-Лизинг" выкупило по оферте 3 млн 154 тыс. 877 облигаций серии БО-П-03 по цене 100,2% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 63,1% эмиссии. "РЕСО-Лизинг" разместил 3-летний выпуск в июне 2020 года по ставке 7,5% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей, дефолт при выплате 30-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации 002Р-04 на 1,19 млн рублей и серии 002Р-01 на 8,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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