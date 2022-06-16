Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Газпрома на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Газпрома" на уровне "покупать", говорится в обзоре банка.

"Газпром" сообщил, что 16 июня компания приостановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя на КС "Портовая", которая обеспечивает работу "Северного потока", отмечается в обзоре. Причина приостановки - окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта в соответствии с предписанием Ростехнадзора. "За два дня суточный экспорт сократился на 40% от номинальной загрузки газопровода, а общий экспорт газа в Европу упал на 100 млн м3 в сутки в результате уменьшения объемов "Газпрома" и еще на 60 млн м3 в связи с пожаром на заводе СПГ Freeport LNG, где ремонтные работы могут затянуться до конца года", - указывают аналитики инвестбанка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Как следствие, европейские спотовые цены на газ взлетели за последние два дня на 46%, и спотовая выручка "Газпрома" осталась на неизменном уровне, несмотря на то, что компания потеряла одну треть объемов экспорта в страны дальнего зарубежья, подчеркивают эксперты.

"Кроме того, "Газпром" сэкономит на добыче газа около 14 млрд руб. в месяц. Новость, с нашей точки зрения, нейтральна (или даже незначительно позитивна) для акций "Газпрома", наш рейтинг - "покупать", - пишут Бахтин и Мордовцев.

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